Англія

Наставник дав свій коментар.

"Наші гравці — професіонали. Вони справжні бійці. Тепер потрібно рухатися далі. Гравцям треба відчути біль. Ніщо з того, що ви мені скажете, не допоможе мені відчути себе краще. Ніщо. І гравцям теж потрібно відчути цей біль.

Нам потрібно додавати і боротися за перемогу на цьому рівні в матчі проти команди, яка претендує на великі звершення останні вісім років.

Звичайно, нам було важко, ми засмучені. Гравці відчувають розчарування. Ми були дуже близькі до перемоги після 90 хвилин, але потім сили почали вичерпуватися. Команда відчувала, що, можливо, краще дійти до серії пенальті. Докладали колосальних зусиль, і цим я задоволений. Потрібно продовжувати вірити, хоч ми й не отримали тієї нагороди, яку хотіли", — наводить слова Почеттіно Football.London.