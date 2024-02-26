Англія

Інформація підтвердилася.

Англійський Евертон виступив з офіційною заявою щодо повернення керівництвом АПЛ чотирьох очок в актив ліверпульського клубу.

"Евертон підтверджує, що Апеляційна рада дійшла висновку, що позбавлення очок, накладене незалежною комісією Прем'єр-ліги у листопаді, має бути негайно скорочено з десяти до шести очок.

Хоча клуб все ще аналізує рішення апеляційної ради, ми задоволені тим, що наша апеляція спричинила скорочення санкцій.

Незважаючи на рішення Апеляційної ради і позитивний результат, клуб, як і раніше, має намір співпрацювати з Прем'єр-лігою в рамках розгляду, що триває, за звітним періодом, який закінчився в червні 2023 року.

Клуб все ще обмірковує більш широкі наслідки цього рішення і на даний момент не даватиме жодних додаткових коментарів, окрім офіційної подяки нашій Консультативній раді вболівальників та іншим групам фанатів за весь цей процес", — йдеться у заяві клубу.