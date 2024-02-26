Англія

Боротьба за перемогу в АПЛ йде дуже серйозна.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про суперників "містян" у боротьбі за перемогу в АПЛ. Цитує іспанця MEN.

"Я знаю, наскільки сильні наші суперники, навіть Астон Вілла. Але Ліверпуль та Арсенал забивають по три, чотири, п'ять голів за гру, тож їх практично неможливо зупинити. Але ми все ще у грі – подивимося, чи зможемо ми стати кращими, щоб продовжувати перемагати", — заявив Пеп.

Наразі "Сіті" йде другим у АПЛ, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на один пункт, але випереджая Арсенал на той же самий один заліковий бал.

Раніше Гвардіола назвав своїх футболістів "суперменами".