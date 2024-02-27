Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися у минулому турі чемпіонату Англії-2023/24.

Завершився черговий тур поточного сезону англійської Прем'єр-ліги, який традиційно подарував нам низку цікавих протистоянь. Тож давайте обговоримо їх більш детально в нашому черговому матеріалі подібного формату.

До вашої уваги наші традиційні підсумки 26-го туру АПЛ-2023/24, в рамках яких ми розглядаємо усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості.

ВМІСТ МАТЕРІАЛУ (нагадування):

- результати останніх матчів;

- огляд головних протистоянь;

- одним рядком про інші матчі (але не завжди одним);

- відео найкращих моментів усіх матчів туру;

- символічна збірна туру;

- турнірна таблиця та лідери за статистикою;

- календар наступних матчів;

- гумор у соцмережах.

⚽️ ПОРАЗКА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, ЯКА НАПРОШУВАЛАСЯ ВЖЕ ДАВНО

Останні серія успіхів могла неабияк надихнути вболівальників Манчестер Юнайтед, мрії яких на потрапляння до топ-4 турнірної таблиці АПЛ не виглядали такими вже й нереальними. Однак практично в кожному з останніх наших оглядів турів ми мало що хорошого говорили щодо "червоних дияволів", крім констатації факту наявності хороших результатів або характеру в гравців, за рахунок чого команді неодноразово вдавалося виривати перемоги в дуже непростих матчах.

Але з точки зору рівня гри і футболу до підопічних Еріка тен Гага було і залишається безліч питань. А з урахуванням ще й нових травм у Люка Шоу та Расмуса Гойлунда втрата очок у поєдинку з Фулгемом виглядала ще більш реальним результатом напередодні зустрічі — так воно у підсумку і сталося.

Враховуючи також відсутність у Фулгема ключового хавбека Жоана Паліньї, гра була доволі рівною, і командам не вдавалося реалізувати свої моменти рівно до 65-ї хвилини, допоки захисник "дачників" Кевін Бессі під час кутового з другої спроби не розстріляв ворота Андре Онана. Відігратися гравцям Манчестер Юнайтед вдалося аж 89-ій хвилині, а героєм епізоду став Гаррі Магвайр, який скористався невдалим сейвом Бренда Лено та безпомилково зіграв на добиванні.

Здавалося, що МЮ знову врятувався в останній момент, проте манкуніанці хотіли більшого, занадто захопилися атакою та забули про оборону, за що їх і покарав Алекс Івобі на контратаці, в якій за фактом у "дачників" не було кількісної переваги в гравцях. Везіння рано чи пізно закінчується, а "вивозити" тільки на характері постійно не вийде — це все, що хочеться сказати щодо нинішнього Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед - Фулгем 1:2

Голи: Магвайр, 89 - Бессі, 65, Івобі, 90+7

Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф, Варан, Магвайр, Далот — Каземіро (Мактоміней, 53), Мейну (Діалло, 81) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Форсон (Еріксен, 54)

Фулгем: Лено — Кастань, Бессі, Адарабіойо, Робінсон — Рід (Траоре, 76), Лукич — Вілсон (Діоп, 81), Перейра (Керні, 68), Івобі — Муніз

Попередження: Магвайр, Фернандеш — Адарабіойо, Перейра, Вілсон, Лено

⚽️ АРСЕНАЛ УЗЯВ РЕВАНШ У НЬЮКАСЛА ТА РЕАБІЛІТУВАВСЯ ПІСЛЯ ПОРАЗКИ В ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ

Посеред минулого тижня Арсенал, який набрав у 2024 році просто феноменальну форму, засмутив своїх уболівальників гостьовою поразкою від Порту у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, під час якого "каноніри" не завдали жодного удару у площину воріт. Вже зараз, напевно, можна остаточно констатувати, що тоді планом тренерського штабу Мікеля Артети було зіграти у режимі енергозбереження на тлі майбутньої зустрічі з Ньюкаслом. У Португалії не зовсім пощастило наприкінці матчу, а ось над "сороками" лондонці познущалися прямо таки добряче.

Матч був повністю одностороннім, на полі була лише одна команда, а підопічні Артети записали у свою скарбничку ще один вражаючий перформанс цього сезону АПЛ. І мотивацією для гравців Арсеналу була не лише титульна боротьба з Ліверпулем та Манчестер Сіті, а й результат проти Ньюкасла у першому турі, коли "каноніри" програли з рахунком 0:1 через дуже спірний пропущений м'яч.

Показати бодай щось колективу Едді Гау вдалося лише наприкінці зустрічі, коли ворота "канонірів" вразив їхній вихованець Джо Віллок, який вийшов на заміну. Та й то це сталося тільки коли Арсенал мав право трохи розслабитися і втратити концентрацію при наявності переваги в рахунку в чотири м'ячі. Та й це ніяк не скасовує відмінного виступу лондонців і повного провалу у виконанні Ньюкасла. Тепер чекаємо на те, щоб побачити такий самий Арсенал у другому матчі проти Порту на Емірейтс.

Арсенал — Ньюкасл 4:1

Голи: Ботман, 18 (АГ), Гаверц, 24, Сака, 65, Ківьор, 69 — Віллок, 84

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор (Сміт-Роу, 76), Райс, Жоржиньо (Ельнені, 88) — Сака (Нельсон, 76), Гаверц (Нкетіа, 76), Мартінеллі (Троссар, 63).

Ньюкасл: Каріус — Тріпп’єр, Шер, Ботман (Ласселс, 73), Лівраменто (Берн, 73) — Лонгстафф, Гімараес (Віллок, 73), Майлі — Альмірон (Мерфі, 63), Ісак (Барнс, 64), Гордон.

Попередження: Едегор

⚽️ Ліверпуль здійснив впевнений камбек проти Лутона. Команда Юргена Клоппа розпочинала цей тур трохи раніше через фінал Кубка англійської ліги проти Челсі, який у підсумку "червоні" успішно виграли за підсумками екстратаймів. А щодо Лутона, то перший тайм мерсісайдці мінімально програли, проте після перерви зуміли традиційно зібратися та відправити у ворота одного з аутсайдерів чемпіонату аж чотири м'ячі.

Ліверпуль — Лутон Таун 4:1

Голи: ван Дейк, 56, Гакпо, 58, Діас, 71, Елліотт, 90 - Огбене, 13

⚽️ Астон Вілла "перестріляла" Ноттінгем Форест у феєричному матчі. Вже у першому таймі команда Унаї Емері мала перевагу в рахунку в три м'ячі, проте "лісникам" вдалося відіграти два голи та скоротити своє відставання до мінімуму. Втім, незважаючи на певний "валідол" для бірмінгемців, гол Бейлі у підсумку зняв усі питання щодо переможця протистояння — 4:2.

Астон Вілла - Ноттінгем Форест 4:2

Голи: Воткінс, 4 Луїс, 29, 39 -, 48 Бейлі, 61 - Ніакате, 45

⚽️ Брайтон у меншості вирвав нічию з Евертоном, якому у підсумку повернули чотири очки. Підопічні Шона Дайча спокійно можуть бути незадоволеними тим, що вони упустили мінімальну перемогу над "чайками" в останні хвилини матчу, маючи при цьому чисельну перевагу через видалення Біллі Гілмора. З іншого боку, АПЛ офіційно повернула Евертону чотири очки від десяти знятих раніше, що дозволило "ірискам" помітно віддалитися від зони вильоту — тепер вони на 15 місці.

Брайтон — Евертон 1:1

Голи: Данк, 90+5 — Брентвейт, 74

Вилучення: Гілмор, 81 (Брайтон)

⚽️ Олівер Гласнер дебютував на чолі Крістал Пелес нищівною перемогою над Бернлі. Вже на 35-ій хвилині "бордові" залишилися у меншості через вилучення Браунгілла, чим лондонці успішно скористалися та забили у ворота суперника три "сухих" м'ячі, подарувавши своєму новому головному тренеру дійсно успішний дебют.

Крістал Пелес - Бернлі 3:0

Голи: Річардс, 68 Аю, 72 Матета, 77 (пен.)

Вилучення: Браунгілл, 35 (Бернлі)

⚽️ У Борнмута були шанси проти Манчестер Сіті, якого вистачає лише на один тайм. У чому різниця цього виступу "містян" від минулих матчів, у яких команді Хосепа Гвардіоли вдавалося здобути непрості перемоги? Цього разу Ман Сіті провів у домінуючій манері перший тайм замість другого, а вже після перерви чинні чемпіони абсолютно нічим вразити не змогли. І якщо б Ілля Забарний та компанія реалізували бодай один свій момент, ніхто б не здивувався втраті очок у виконанні гравців Сіті з огляду на малюнок гри, проте єдиний гол Філа Фодена у першій половині зустрічі став таки вирішальним.

Борнмут — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Фоден, 24

⚽️ Вулвергемптон мінімально здолав Шеффілд Юнайтед. Перемогти головного аутсайдера турніру "вовкам" вдалося завдяки єдиному голу Пабло Сарабії після передачі Аїта-Нурі, який стався на 30-ій хвилині зустрічі.

Вулвергемптон — Шеффілд Юнайтед 1:0

Гол: Сарабія, 30

⚽️ Перша перемога Вест Гема у 2024 році. Вболівальники "молотобійців" нарешті дочекалися від своєї улюбленої команди успішного виступу, за результатами якого в рамках результативного лондонського дербі був повалений Брентфорд. Аж вісім матчів поспіль з урахуванням усіх турнірів Вест Гему не вдалося перемогти, а остання перемога була датована аж кінцем грудня минулого року проти Арсеналу. Тепер ця невдала серія Вест Гема перервана переважно завдяки хет-трику Джаррода Боуена та чудовій грі Емерсона Палмьєрі.

Вест Гем — Брентфорд 4:2

Голи: Боуен, 5, 7, 63, Емерсон, 69 — Мопе, 13, Вісса, 82.

Найкращий тренер туру: Мікель АРТЕТА (Арсенал)

* увесь розклад матчів АПЛ-2023/24 доступний на Football.ua за цим посиланням.

Манчестер Юнайтед програв збірній Нігерії:

Алекс Івобі та Келвін Бессі проти Манчестер Юнайтед:

Найкращі моменти Антоні проти Фулгема:

Гравці Арсеналу, коли побачили Каріуса у воротах Ньюкасла:

Arsenal players seeing Loris Karius in Newcastle United's starting XIpic.twitter.com/ki62GujJn6 — Troll Football (@TrollFootball) February 24, 2024

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