Англія

Прохання виконавців, очікувано, було відхилено.

Кілька гравців Манчестер Юнайтед поскаржилися тренерському штабу, що хотіли, щоб після суботньої поразки від Фулгема неділя була вихідним днем, передає видання The Guardian.

Манчестер Юнайтед — Фулгем 1:2 Відео голів та огляд матчу 24.02.2024

Зазвичай, команда Еріка тен Гага у день після матчу збирається для розминки та відеоаналізу. Прохання неназваних гравців викликало здивування і було відхилено. Виконавцям нагадали про їхні зобов'язання, тоді як сам керманич манкуніанців про цю ситуацію не знав.

У листопаді видання The Guardian повідомляло, що частина гравців Манчестер Юнайтед вважала причиною невдалого старту те, що нідерландський спеціаліст перевтомив команду під час передсезонної підготовки. Вони скаржилися на те, що почали кампанію, почуваючи себе такими ж втомленими, як після закінчення попередньої.

Нагадаємо, що поразка від Фулгема у 26 турі АПЛ перервала п'ятиматчеву переможну серію манкуніанців.