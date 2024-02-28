Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 27 лютого 2024 року, 21:30.

Лестер у гостьовому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії здобув перемогу над Борнмутом у додатковий час.

Команди провели насичену основну частину протистояння із значною кількістю гольових моментів і влучаннями в каркаси воріт, однак із забитими м’ячами в цей час у них якось не склалось.

Можливо, якби не спроба ризикнути від нападника "лис" Фатаву наприкінці першого овертайму, ми б побачили серію пенальті, однак влучанням у дев’ятку чужих воріт форвард фактично вивів свою команду до наступного раунду

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Лестер у 1/8 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Борнмут — Лестер 0:1

Гол: Фатаву, 105

Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Скотт, Кук — Уаттара, Біллінг, Сіністерра (Клюйверт, 90) — Унал (Семеньйо, 46).

Лестер: Столарчик — Чаудрі (Перейра, 46), Вестергор, Коуді, Дойл — Прат, Райхі, Акгюн — Олбрайтон (Фатаву, 64), Кеннон (Іхеаначо, 63), Марсал.

Попередження: Унал, Сенесі, Скотт, Клюйверт — Дойл, Фатаву, Перейра.