Англія

Норвезький форвард поділився своїми думками після гри з Лутоном.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії проти Лутона (6:2), у якому він забив п'ять м'ячів.

"Ми розробили план і всі чудово його дотримувалися. Всі чудово зіграли.

Де Брюйне неймовірний. Він робить те, що в нього виходить найкраще. Грати з ним – одне задоволення. Ми знаємо, чого хочемо один від одного. Кевін розумний гравець, і мені подобається грати з ним.

Я повертаюся до своєї найкращої форми. Нарешті почуваюся добре. Це дивовижне почуття. Ми наступаємо. Попереду захоплюючі часи. Ми готові атакувати", — наводить слова Голанда ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лутон — Манчестер Сіті.