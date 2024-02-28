Норвезький форвард поділився своїми думками після гри з Лутоном.
Кевін Де Брюйне та Ерлінг Голанд, Getty Images
28 лютого 2024, 12:23
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії проти Лутона (6:2), у якому він забив п'ять м'ячів.
"Ми розробили план і всі чудово його дотримувалися. Всі чудово зіграли.
Де Брюйне неймовірний. Він робить те, що в нього виходить найкраще. Грати з ним – одне задоволення. Ми знаємо, чого хочемо один від одного. Кевін розумний гравець, і мені подобається грати з ним.
Я повертаюся до своєї найкращої форми. Нарешті почуваюся добре. Це дивовижне почуття. Ми наступаємо. Попереду захоплюючі часи. Ми готові атакувати", — наводить слова Голанда ВВС.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лутон — Манчестер Сіті.