Англія

Норвежцю підкорився ще один рекорд.

Вчора, 27 лютого, Манчестер Сіті у гостях здобув розгромну перемогу над Лутоном (6:2) у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії.

У цьому матчі оформленим пента-триком відзначився нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

За інформацією Opta, 23-річний норвежець став першим футболістом, який зміг забити п'ять або більше м'ячів в одному матчі Кубку Англії з 1970 року.

Востаннє забити п'ять чи більше разів у матчі турніру вдалося Джорджу Бесту у складі Манчестер Юнайтед.

У той же час, Squawka додає, що Голанд став першим футболістом в історії, кому вдалося забити п'ять і більше голів у матчах Ліги чемпіонів і Кубку Англії.

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Ерлінг відзначився пента-триком у ворота Лейпцига у березні минулого року.

Нинішнього сезону Голанд провів 30 матчів, у яких забив 27 голів та віддав шість гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лутон — Манчестер Сіті.