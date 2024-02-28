Норвежцю підкорився ще один рекорд.
Ерлінг Голанд, Getty Images
28 лютого 2024, 09:52
Вчора, 27 лютого, Манчестер Сіті у гостях здобув розгромну перемогу над Лутоном (6:2) у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії.
У цьому матчі оформленим пента-триком відзначився нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.
За інформацією Opta, 23-річний норвежець став першим футболістом, який зміг забити п'ять або більше м'ячів в одному матчі Кубку Англії з 1970 року.
Востаннє забити п'ять чи більше разів у матчі турніру вдалося Джорджу Бесту у складі Манчестер Юнайтед.
У той же час, Squawka додає, що Голанд став першим футболістом в історії, кому вдалося забити п'ять і більше голів у матчах Ліги чемпіонів і Кубку Англії.
Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Ерлінг відзначився пента-триком у ворота Лейпцига у березні минулого року.
Нинішнього сезону Голанд провів 30 матчів, у яких забив 27 голів та віддав шість гольових передач.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лутон — Манчестер Сіті.