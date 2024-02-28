Англія

Син легендарного українського форварда забив у півфіналі молодіжного турніру.

Тренер юнацької команди Вотфорда Том Клеверлі прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/2 фіналу Professional Development League проти Бернлі (2:0), в якому голами відзначилися Крістіан Шевченко та Макс Сміт.

"Голи, якими могли б пишатися їхні батьки. Крістіан останнім часом був просто фантастичним. Здається, це сьомий гол в його останніх семи матчах.

Він дійсно має всі шанси потрапити до складу U-21. Невблаганний у своїй грі, я справді вражений ним", — наводить слова Клеверлі прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що син Шевченка увійшов до резервного списку збірних України на 2024 рік.