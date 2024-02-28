Англія

Очікується, що англійський центрбек повернеться на останні кілька ігор клубного сезону перед ЄВРО-2024.

Центральний захисник національної збірної Англії та лондонського Крістал Пелес Марк Геї напередодні отримав травму коліна, через що пропустив останні три матчі своєї команди в рамках АПЛ.

Як повідомляє офіційний сайт "орлів", 23-річний англієць потребував операцію, яка пройшла доволі успішно.

Очікується, що Геї пропустить від 6 до 8 тижнів та повернеться на футбольне поле наприкінці поточного сезону, щоб зіграти останні кілька ігор за Крістал Пелес перед стартом ЄВРО-2024.

Раніше повідомлялося, що Геї — у списку інтересів Манчестер Юнайтед та Ліверпуля на літнє трансферне вікно.