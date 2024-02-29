Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 28 лютого 2024 року, 21:45.

Вулвергемптон у домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії здобув перемогу над Брайтоном.

Господарі забили швидкий гол, після чого відчайдушно втримували цю перевагу, що в першому таймі, що після перерви.

Команда Роберто Де Дзербі в підсумку назбирала під двадцять ударів у бік чужих воріт, проте влучними з них були лише одиничні спроби й, як наслідок, "чайки" так і не змогли бодай перевести гру до овертаймів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вулвергемптон — Брайтон у 1/8 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Вулвергемптон — Брайтон 1:0

Гол: Леміна, 2

Вулвергемптон: Са — Кілман, Буено, Тоті — Доерті, Гомес (Семеду, 90+4), Леміна (Сарабія, 56), Аїт-Нурі (Доусон, 90+3) — Дойл, Хі Чхан (Нету, 56) — Бельгард (Траоре, 76).

Брайтон: Стіл — ван Геке, Данк, Ігор (Барко, 80) — Модер (Балеба, 61), П’юпіон (Велбек, 46), Гросс, Еступіньян — Буонанотте (Бейкер-Боейті, 70), Адінгра — Фаті (Енсісо, 70).

Попередження: Сарабія, Са, Нету — Фаті, Ігор.