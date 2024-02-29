Англія

Маркус не вражає.

Легендарний нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні висловився про гру Маркуса Рашфорда цього сезону. Його слова наводить BBC.

"Коли граєш "дев'ятку", потрібно, щоби команда створювала тобі можливості. Маркусу Рашфорду потрібно бути більш нещадним, терплячим і залишатися в центрі штрафного майданчика. Від нього хочеться більшого.

Йому потрібна впевненість. Цього сезону він не забиває регулярно, можливо йому потрібно спростити свою гру, щоб знову зловити ритм.

Він не найбалакучіший хлопець. Мова його тіла часом виглядає не дуже добре. Досвідчені гравці повинні підбадьорити його, щоб домогтися від нього більшого", — заявив Руні.