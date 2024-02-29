Англія

Керманич Челсі відреагував на слова колишнього футболіста.

Лондонський Челсі напередодні здобув перемогу над Лідсом у домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії.

Челсі — Лідс Юнайтед 3:2 Відео гола та огляд матчу Кубка Англії

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно після завершення гри на прес-конференції знайшов також і привід пустити кпин на адресу колишнього футболіста Манчестер Юнайтед Гаррі Невілла, який критикував гравців лондонського клубу через програний Ліверпулю фіналу Кубка англійської ліги кількома днями раніше.

"Гаррі, друже, що ж ти наговорив? Його думки зараз постійно кружляють десь навколо, поруч та обабіч, але давайте серйозно.

Звісно, що я не можу з ним погодитись. При всій моїй любові та повазі до Гаррі, він некоректно використовує подібні слова по відношенню до нашої команди.

Команди, яка завжди намагається боротись до останнього, та клубу, який постійно змагається за якісь значущі перемоги.

Добре, що нам із цим робити? Ми вже розуміємо, що достатньо сміливі й працюємо дуже старанно.

Дивіться, якщо люди постійно хочуть про вас щось говорити якусь маячню, то ми й сприйматимемо це як порожні слова. Тобто ми можемо сказати тільки: "Вибачай, але ти не правий"", — заявив аргентинський фахівець.

Mauricio Pochettino hits back at Gary Neville's "blue billion pound bottle jobs" jibe. 😬#BBCFootball pic.twitter.com/85WvlZ5FH3 — Match of the Day (@BBCMOTD) February 29, 2024

Наступним суперником лондонського Челсі в Кубку Англії буде Лестер.