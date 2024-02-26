Англія

Гарі Невілл навалився з критикою на гравців Челсі.

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед, а нині футбольний експерт Гарі Невілл прокоментував перемогу Ліверпуля в Кубку англійської ліги.

"Перед грою, враховуючи травми Ліверпуля, можна було подумати, що Челсі здатний перемогти. Хлопці з Ліверпуля виходять на поле, і ти думаєш, що Челсі мають перемогти. Але потім тебе щось стримує, бо ти не можеш уявити, як Юрген Клопп спостерігає за Челсі, який підіймає трофей над головою.

Гравці Челсі ще довго шкодуватимуть про цей додатковий час. Мені здалося, що в основний час вони грали добре і становили загрозу. Їм трохи не пощастило. Але в самому розпалі екстратаймів, коли вони тримали Ліверпуль з їхньою молоддю за комір, Челсі не ввімкнувся. Так не можна. У перерві між екстратаймами Почеттіно мав зібрати їх і спробувати розворушити. Що з ними сталося?

Мене дуже розчарувала гра Челсі у додатковий час. Можна програти будь-який фінал, будь-який матч, але не можна так грати. Не можна зіщулюватися і відступати, особливо коли у Ліверпуля на полі п'ять дітей. Вони повинні були вчепитися ним у горлянки", – наводить слова Невілла Sky Sport.

Нагадаємо, у фіналі турніру мерсисайдці обіграли Челсі завдяки голу Вірджіла ван Дейка в додатковий час, на 118-й хвилині.