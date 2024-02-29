В клубі хочуть бачити воротаря Реалу.
Андрій Лунін - Getty Images
29 лютого 2024, 21:56
Ньюкасл може купити Андрія Луніна наступного літа - повідомляє ресурс Defenca Central.
Через пошкодження Ніка Поупа розглядається варіант із запрошенням воротаря мадридського Реалу.
Наразі Андрій все ще не продовжив угоду, що буде до 2025 року, з клубом і буде приймати рішення влітку через невизначеність зі статусом основного в контексті відновлення Тібо Куртуа.
Цього сезону 25-річний гравець провів 19 матчів в усіх можливих турнірах.