Англія

В клубі хочуть бачити воротаря Реалу.

Ньюкасл може купити Андрія Луніна наступного літа - повідомляє ресурс Defenca Central.

Через пошкодження Ніка Поупа розглядається варіант із запрошенням воротаря мадридського Реалу.

Наразі Андрій все ще не продовжив угоду, що буде до 2025 року, з клубом і буде приймати рішення влітку через невизначеність зі статусом основного в контексті відновлення Тібо Куртуа.

Цього сезону 25-річний гравець провів 19 матчів в усіх можливих турнірах.