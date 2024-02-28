Мадридський клуб готовий запропонувати новий контракт українцеві, але процес лише розпочався.
Андрій Лунін, Getty Images
28 лютого 2024, 15:50
Доля українського воротаря мадридського Реалу Андрія Луніна у складі "вершкових" стане відома наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" задоволене виступами 25-річного українця, який міцно закріпився в основному складі команди Карло Анчелотті після травми Тібо Куртуа та конкуренції з боку Кепи Аррісабалаги.
Зазначається, що Реал готовий запропонувати Луніну оновлені пропозиції щодо нового контракту, але процес тільки розпочався, тож переговори триватимуть до кінця сезону.
Нагадаємо, чинний контракт Андрія з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року.
Цього сезону Лунін провів 19 матчів, з яких дев'ять на нуль при 14 пропущених м'ячах.