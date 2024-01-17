Мадридська команда не поспішає пропонувати нову угоду для українського воротаря.
Андрій Лунін, Getty Images
17 січня 2024, 11:59
Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може продовжити виступати у складі "вершкових". Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 24-річний українець хоче продовжити свій контракт із мадридським клубом, проте керівництво "вершкових" досі не робило йому пропозицій щодо пролонгації угоди.
Нагадаємо, контракт Луніна з Реалом розрахований до літа 2025 року.
Цього сезону Лунін провів 11 матчів, з яких п'ять на нуль при семи пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Баварія розглядає можливість трансферу Луніна.