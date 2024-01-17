Іспанія

Мадридська команда не поспішає пропонувати нову угоду для українського воротаря.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може продовжити виступати у складі "вершкових". Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 24-річний українець хоче продовжити свій контракт із мадридським клубом, проте керівництво "вершкових" досі не робило йому пропозицій щодо пролонгації угоди.

Нагадаємо, контракт Луніна з Реалом розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону Лунін провів 11 матчів, з яких п'ять на нуль при семи пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Баварія розглядає можливість трансферу Луніна.