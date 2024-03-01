Англія

Цікава кандидатура можливого наставника для клубу чемпіонату Англії.

Тім Шервуд розповів щодо ідеального тренерського кандидата у Манчестер Юнайтед - цитує ресурс Talk Sport.

"Роберто Де Дзербі — один із моїх улюблених тренерів. Стиль гри і структура, Брайтон блискучий.

Я думаю, що Ерік тен Гаг навряд чи залишиться у Манчестер Юнайтед. Вважаю, що Роберто Де Дзербі був би для них наставником мрії".

Також італійським наставником цікавиться Барселона, а він може намагатися домовитися з англійським клубом щодо меншої суми відступних для переходу у структуру іспанського чемпіона.