Англія

Діючий контракт гравця розрахований до літа 2024 року.

Півзахисник Евертона Деле Аллі може продовжити виступати у складі "ірисок", повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво клубу готове запропонувати 27-річному англійцю нову угоду, деталі якої наразі невідомі.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року і він сам хоче залишитися в команді, в якій виступає українець Віталій Миколенко.

Нинішнього сезону Аллі не провів жодного матчу. Минулого сезону він виступав за Бешикташ на правах оренди — на його рахунку 15 матчів та три забиті м'ячі.

Після 26 турів Евертон набрав 25 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці АПЛ.