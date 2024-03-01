Англія

Колишній нападник МЮ та Евертона Вейн Руні мріє стати тренером цим клубів.

Колишній форвард збірної Англії Вейн Руні візьме тривалу паузу від роботи. Він хоче обміркувати досвід у Бірмінгемі та зрозуміти, чого хоче від своєї наступної роботи. Попри це Руні зберігає довгострокову мету – він має намір стати топтренером. Зокрема, його цікавить робота в клубах, де він зробив собі ім'я, — МЮ та Евертоні.

"Тренувати Манчестер Юнайтед чи Евертон – це моя ціль. Це класна робота, яку хочеться отримати. Але це процес, через ці етапи потрібно пройти та повернутися на потрібний шлях. Хочу повернутися до тренерської роботи, щоб у найближчі десять років, сподіваюся, опинитись у становищі, коли я зможу претендувати на роботу в таких клубах.

Я точно хочу повернутися до роботи тренером. Те, що трапилося в Бірмінгемі – це невдача, але я боєць. Хочу повернутися. Бути звільненим – частина роботи тренера. Питання в тому, чи впораєшся ти з цим. У мене був час, щоб подумати й зробити все, щоб наступного разу все склалося добре", – сказав Руні у шоу Match of the Day.

Нагадаємо, Руні став головним тренером Бірмінгема у жовтні та пропрацював у команді 83 дні. Під його керівництвом команда опустилася з 6-го місця на 20-те у Чемпіоншипі.