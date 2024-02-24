Англія

Брайтон у меншості врятував нічию проти Евертона з Миколенком

Команда Шона Дайча забила пізній гол, але не втримала перевагу в компенсований час.

Брайтон — Евертон, Getty Images

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Брайтон — Евертон 1:1

Голи: Данк, 90+5 — Брентвейт, 74



Брайтон: Вербрюгген — Лемпті (Велтман, 61), ван Геке, Данк, Ігор (Еступіньян, 61) — Гросс, Гілмор — Адінгра, Буонанотте (Енсісо, 73), Велбек (Фаті, 60) — Фергюсон (Лаллана, 75).



Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гує (Онана, 49), Гарнер, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Бету, 67).



Попередження: ван Геке, Гросс — Тарковські, Бету, Онана



На 81-й хвилині був вилучений Біллі Гілмор (Брайтон) (грубе порушення).