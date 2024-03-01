Англія

"Пенсіонери" поки, що далекі від своєї мети.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно розповів про цілі його команди на заключну частину сезону. Слова аргентинця наводить Football.London.

"Ви говорите про очікування та реальність, це не зовсім правильно. Наша мета – вигравати кожну гру та бути у наступному фіналі Кубка Англії. Підготуватися до наступного матчу на Вемблі та почати вигравати матчі в Прем'єр-лізі, щоб наблизитися до вершини.

Будучи професіоналами, гравці хочуть перемагати. Ми виграли в середу не через коментар Гарі. Гравці слідують моєму баченню і тому, як я поводжуся.

Вони звертають на це увагу, тому що коли в Англії такі важливі люди, як Невілл, кажуть подібне, ви надаєте цьому значення, але потім рухаєтеся далі", — заявив аргентинський фахівець.