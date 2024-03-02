Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 27-го туру чемпіонату Англії, який пройде 2 березня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Брентфордом і Челсі, яке пройде на Брентфорд Ком'юніті Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 2 БЕРЕЗНЯ, 17:00. БРЕНТФОРД КОМ'ЮНІТІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Брентфорд підходить до поєдинку у дуже поганій формі. Минулого разу колектив Томаса Франка не програвав бодай у двох поспіль матчах АПЛ ще наприкінці жовтня-початку листопада. У 2024 році "бджоли" виграли у двох поєдинках турніру, п'ять разів поступившись.

Ситуація з травмами у Брентфорді ще гірша, ніж у того ж Челсі. Втрати кількох основних захисників (Мі, Піннок, Генрі, Гікі), а також нападника Браяна Мбемо, є суттєвою проблемою для колективу, який і так демонструє далеко не найкращі результати. Тож, головна надія Брентфорда — Айвен Тоуні, який в останніх семи матчах АПЛ відзначився чотирма голами (трохи більше третини командних голів у цих поєдинках).

Челсі ж навпаки почав демонструвати бодай якісь успіхи в останніх поєдинках. Після відверто невдалих матчів проти Ліверпуля на виїзді (4:1) та Вулвергемптона вдома (4:2) "сині" провели ще п'ять зустрічей, в яких здобули три перемоги, відібрали очки у Манчестер Сіті у чемпіонаті, а також пройшли до чвертьфіналу Кубка Англії. Звісно, була ще поразка у фіналі Кубка англійської ліги від Ліверпуля, хоча там колектив Маурісіо Почеттіно не протримався всього кілька хвилин додаткового часу.

До відсутності півзахисника Крістофера Нкунку у Челсі вже, напевно, звикли, тож це навряд може вплинути на їхні плани на цю зустріч. Тож, найбільшою інтригою стосовно майбутнього основного складу "синіх" можна вважати присутність або неприсутність у ньому нападника Михайла Мудрика — невідомо, чи довірить йому Почеттіно місце у старті навіть після голу у ворота Лідс Юнайтед у Кубку Англії.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,21, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 3,15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Занка, Аєр — Роерслев, Нергор, Єнсен, Янельт, Регілон — Тоуні, Вісса

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлагер, Стерлінг — Джексон

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