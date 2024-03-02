Англія

18-річний аргентинець може перебратися до одного з топ клубів Європи.

Центральний захисник Бока Хуніорс Аарон Ансельміно у літнє трансферне вікно може переїхати до одного з топ-клубів Європи. Про це повідомляє TyC Sport.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного аргентинця зацікавлені Манчестер Юнайтед та Мілан, які вже зробили запити про можливий трансфер футболіста.

Діючий контракт футболіста, оновлений у середині січня, розрахований до грудня 2028 року. У ньому прописано клаусулу у розмірі 20 мільйонів доларів.

Також зазначається, що Бока Хуніорс не проти розлучитися з гравцем, якщо буде запропоновано потрібну суму.

Нинішнього сезону Ансельміно ще не з'являвся на полі. На його рахунку лише п'ять матчів в основній команді з літа минулого року.