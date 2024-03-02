Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 1 березня 2024 року, 21:45.

У рамках двадцять сьомого туру італійської Серії А Мілан на Стадіо Олімпіко мінімально обіграв римський Лаціо.

У першому таймі обидві команди тільки розігрівались перед вирішальною половино зустрічі, після чого — чого в цій грі тільки не було.

Лаціо за ходом скандальної другої половини назбирав аж три вилучення у власному складі, тоді як зрештою пропустив вирішальний гол за лічені миттєвості до завершення основного часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Мілан у матчі 27-го туру італійської Серії А-2023/24:

Лаціо — Мілан 0:1

Гол: Окафор, 88

Лаціо: Проведель — Марушич, Гіла Фуентес, Романьолі, Пеллегріні — Гендузі, Весіно (Катальді, 78), Альберто (Хісай, 60) — Андерсон, Кастельянос (Іммобіле, 61), Дзакканьї (Ісаксен, 67)

Мілан: Меньян — Флоренці (Калабрія, 64), Габбія (Тіав, 82), К'єр (Томорі, 82), Ернандес — Беннасер (Рейндерс, 65), Адлі (Окафор, 71) — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру

Попередження: Пеллегріні, Романьолі, Іммобіле, Хісай — Флоренці, Адлі, Габбія, Ернандес, Леау, Пулішич.

Пеллегріні, 57, Марушич, 90+5, Гендузі, 90+7.