Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував поразку в дербі від Сіті.

Напередодні Манчестер Юнайтед на Етіхаді поступився в дербі Манчестер Сіті в рамках двадцять сьомого туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 3:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг прокоментував виступ власних підопічних.

"Ви й самі бачите, що у нас багато проблем через ці постійні травми. І все ж, у нас була можливість здобути перемогу. Дійсно, невеликий шанс ми мали.

Я не скажу, що момент із боротьбою Кайла Вокера та Маркуса Рашфорда був чистим. Вони обидва бігли за м’ячем і Маркус потім підтвердив мені, що контакт із суперником був, та й я сам бачив, що дуже м’який, але контакт мав місце. Коли ти біжиш на повній швидкості й отримуєш навіть невеликий дотик, ти втрачаєш рівновагу.

Фактично, ми тоді могли забити другий гол у спірному моменті з виходом воротаря Сіті на м’яч проти Гарначо, і одразу ж після цієї атаки ми пропустили.

Я не побачив сьогодні настільки великої різниці поміж командами, як це змальовували перед грою, і коли б у нас усі були в строю, ми б могли бути конкурентоспроможними.

Ми продемонстрували це у минулорічному фіналі Кубка проти них, але Сіті на даний момент є найкращою командою у світі. Ніколи не забувайте про це", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі Манчестер Юнайтед прийматиме Евертон.