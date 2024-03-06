Англія

У "синіх" є чіткі плани щодо посилення атаки в літнє трансферне вікно.

У літнє трансферне вікно лондонський Челсі планує підписати не тільки нового центрфорварда, а й нового вінгера в особі Ніко Вільямса, який захищає кольори Атлетіка Більбао. Про це повідомляє The Telegraph.

Потенційний трансфер 21-річного іспанця міг би поставити під питання майбутнє українця Михайла Мудрика та англійця Рахіма Стерлінга на Стемфорд Брідж, проте, за інформацією джерела, Челсі не збирається продавати їх обох та розглядає Вільямса суто як додаткову опцію на фланги атаки.

Зазначається, що для підписання вихованця Атлетіка лондонцям доведеться заплатити близько 43 мільйонів фунтів стерлінгів, які прописані в контракті гравця в якості відступних. Ця сума є цілком доступною для Челсі, — зазначає джерело.

У поточному сезоні Ніко Вільямс провів за Більбао 27 матчів, в яких він забив 6 голів та віддав 11 асистів.

Раніше повідомлялося, що скласти конкуренцію Челсі у боротьбі за молодого іспанського вінгера готовий лондонський Арсенал.