Іспанія

Лондонські клуби зацікавлені в 21-річному футболісті.

Ніко Вільямс зацікавив лондонські топ-клуби, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Інтерес до вінгера Атлетика проявляють Арсенал і Челсі.

"Каноніри" і "сині" кілька разів відправляли скаутів на матчі за участю 21-річного футболіста. Челсі включав Вільямса до списку трансферних цілей минулого літа.

У поточному сезоні Ніко провів 20 ігор у Ла Лізі та віддав 6 результативних передач — більше за всіх у команді.