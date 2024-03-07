Іспанський наставник похвалив свого земляка.
ГВАРДІОЛА ТА РОДРІ, GETTYIMAGES
07 березня 2024, 15:29
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що торік його клуб не взяв би требл без півзахисника Родрі.
"Родрі завжди має діяти на позиції опорника, тому, напевно, у нього немає таких моментів, як у нападників, десяток, гравців атаки, але водночас він має вирішальний вплив.
Всі наші успіхи за останні роки, особливо минулого сезону, без Родрі були б неможливі.
Він на тому ж рівні, що й Ерлінг, тільки без голів. Без тиску від Родрі це було б неможливо. Є гравці з величезним впливом на команду. Якби ви сказали, що Родрі, як і Фодена, повинні визнати одним із найкращих гравців сезону, я погодився б. Але він опорник, на них інший погляд. Вони мають давати команді грати, читати проблеми та вирішувати їх, а моменти залишати для інших. І Родрі комфортно у такій ролі.
Є гравці, вплив яких такий великий не тому, що інші хлопці на цій позиції не можуть чогось. Просто є гравці, які у нашому стилі пригнічують суперника. І Родрі – один із них", – сказав Гвардіола в інтерв'ю TNT Sports.
В поточному сезоні Родрі забив 7 голів та віддав 7 результативних передач в 31 матчі.