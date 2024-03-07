Англія

Іспанський наставник похвалив свого земляка.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що торік його клуб не взяв би требл без півзахисника Родрі.

"Родрі завжди має діяти на позиції опорника, тому, напевно, у нього немає таких моментів, як у нападників, десяток, гравців атаки, але водночас він має вирішальний вплив.

Всі наші успіхи за останні роки, особливо минулого сезону, без Родрі були б неможливі.

Він на тому ж рівні, що й Ерлінг, тільки без голів. Без тиску від Родрі це було б неможливо. Є гравці з величезним впливом на команду. Якби ви сказали, що Родрі, як і Фодена, повинні визнати одним із найкращих гравців сезону, я погодився б. Але він опорник, на них інший погляд. Вони мають давати команді грати, читати проблеми та вирішувати їх, а моменти залишати для інших. І Родрі комфортно у такій ролі.

Є гравці, вплив яких такий великий не тому, що інші хлопці на цій позиції не можуть чогось. Просто є гравці, які у нашому стилі пригнічують суперника. І Родрі – один із них", – сказав Гвардіола в інтерв'ю TNT Sports.

В поточному сезоні Родрі забив 7 голів та віддав 7 результативних передач в 31 матчі.