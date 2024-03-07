Ліга Європи

Захисник Баєра Джонатан Та прокоментував майбутню гру з Карабахом в Лізі Європи.

Сьогодні, 7 березня, Баєр на стадіоні Тофіка Бахрамова в Баку проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Карабаха. Перед грою оборонець "фармацевтів" Джонатан Та застеріг партнерів від недооцінки суперника.

"Наш виїзний матч проти Карабаха безперечно буде непростим. Ми з цим уже стикалися, тому команда знає, що у Баку буде непросто. Можливо, Карабах не найвідоміша команда, але її не можна недооцінювати", - сказав Та.

Стартовий свисток пролунає о 19:45.

Раніне про гру в Баку висловився Хабі Алонсо.