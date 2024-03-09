Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 9 березня 2024 року.

У 28 турі АПЛ-2023/24 Борнмут приймав Шеффілд Юнайтед і зумів вирвати нічию у компенсований час поєдинку.

У першому таймі матчу відкрити рахунок могли господарі поля, але Соланке не реалізував пенальті. Після цього Хамер вивів гостей вперед. У другій половині зустрічі Робінсон подвоїв перевагу своєї команди, але втримати її вони не зуміли. Завдяки голам Уаттара та Унала Борнмут все ж зачепився за нічийний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут – Шеффілд Юнайтед у 28-му турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Борнмут – Шеффілд Юнайтед 2:2

Голи: Уаттара (74), Унал (90+2) — Хамер (27), Робінсон (64)

На 15-й хвилині Домінік Соланке не реалізував пенальті (повз ворота).

На 67-й хвилині гол Домініка Соланке скасовано через гру рукою.

Борнмут: Нето — Сміт (Скотт, 74), Мефам, Забарний, Керкез (Уаттара, 46) — Крісті (Біллінґ, 74), Кук — Семеньйо, Клюйверт (Унал, 62), Таверньє (Сіністерра, 62) — Соланке

Шеффілд Юнайтед: Грбіч — Балдок, Трасті, Робінсон — Боґл (Ахмедходжич, 69), Девіс (Соуза, 46), Арбластер (Норвуд, 80), Хамер, Озборн — Макберні (Макаті, 69), Бреретон Діас (Осула, 80)

Попередження: Керкез, Сміт, Мефам — Хамер, Макберні, Грбіч