Англія

Наставник дав свій коментар.

Мікель Артета прокоментував перемогу Арсеналу в матчі з Брентфордом (2:1).

"Я дуже задоволений грою і результатом, тим, як ми його домоглися. Ми грали проти команди, яка вимагає серйозного контролю над емоціями, і ми відмінно з цим впоралися. Ми проявили хоробрість і були винагороджені.

За рахунку 1:0 гра могла скластися зовсім по-іншому, але через пропущений гол ми повинні були грати так, і в підсумку ми заслужили перемогу", — сказав Артета.

Наступний матч лондонський Арсенал проведе аж наприкінці березня в гостях у Манчестер Сіті, тоді як на наступному тижні прийматиме португальський Порту в Лізі чемпіонів УЄФА.