Англія
09 березня 2024, 21:35
Арсенал із Зінченком видряпав перемогу над Брентфордом з Ярмолюком та очолив таблицю АПЛ
Лондонське дербі супроводжувалось черговим епічним привозом Аарона Расдейла, після якого його команда мала рятувати три очки.
Арсенал — Брентфорд, Getty Images
09 березня 2024, 21:35
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Брентфорд 2:1
Голи: Райс, 19, Гаверц, 86 — Вісса, 45+4
Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор (Зінченко, 79) — Едегор (Парті, 90+5), Райс, Жоржиньо (Жезус, 70) — Сака, Гаверц, Троссар (Нельсон, 79).
Брентфорд: Флеккен — Занка (Дамсгор, 90), Аєр, Коллінз — Роерслев, Оньєка (Ярмолюк, 78), Нергор (Єнсен, 34), Янельт (Годдос, 90), Льюїс-Поттер — Тоуні, Вісса (Мопе, 78).
Попередження: Габріел, Гаверц — Оньєка, Занка, Вісса, Аєр