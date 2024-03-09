Англія

"Каноніри" перебувають у хорошій формі.

Арсенал обіграв Брентфорд у матчі 28-го туру чемпіонату Англії.

Ця перемога — восьма поспіль для "канонірів" в АПЛ з початку 2024 року. Лондонці стали лише четвертою командою в історії, яка виграла перші вісім зустрічей у календарному році.

Раніше це вдавалося Манчестер Юнайтед (2009 рік), Ліверпулю (2020) і Манчестер Сіті (2021). У тих сезонах вони всі стали чемпіонами.

Зазначимо, що "червоно-білі" набрали 64 очки і наразі очолюють турнірну таблицю, випереджаючи Ліверпуль на 1 очко, але мерсисайдці мають гру в запасі, яку завтра проведуть проти Манчестер Сіті (62 очки).