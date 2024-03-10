Англія

Вісім перемог в новому році у "канонірів".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги з Брентфордом (2:1). Цитує іспанця ВВС.

"Я дуже задоволений грою та результатом, а також тим, як ми це зробили. Ми проявили мужність і були винагороджені за це.

За рахунку 1:0 все могло бути зовсім по-іншому, після пропущеного голу нам довелося відіграватися, але в результаті ми заслужили на перемогу.

Є одна прекрасна особливість у цього стадіону. Він підтримує нас навіть коли ми помиляємося. В нас були певні речі, які ми мали подолати, але ми збиралися це зробити і повністю вірили, що зробимо те, що треба.

Для Арсеналу найважливіше стиль перемоги – 100%, той дух, який ми продемонстрували. Це щастя бути частиною цієї ліги та щастя бути частиною чогось особливого, чого ми намагаємося досягти", — заявив Артета.

Після перемоги над Брентфордом команда Мікеля Артети піднялася на першу сходинку турнірної таблиці АПЛ, набравши 64 пункти після 28 зіграних турів.