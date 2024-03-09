Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 9 березня 2024 року, 19:30.

Арсенал із Зінченком видряпав перемогу над Брентфордом з Ярмолюком та очолив таблицю АПЛ.

Лондонське дербі супроводжувалось черговим епічним привозом Аарона Расдейла, після якого його команда мала рятувати три очки.

Огляд матчу:

Арсенал — Брентфорд 2:1

Голи: Райс, 19, Гаверц, 86 — Вісса, 45+4

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор (Зінченко, 79) — Едегор (Парті, 90+5), Райс, Жоржиньо (Жезус, 70) — Сака, Гаверц, Троссар (Нельсон, 79).



Брентфорд: Флеккен — Занка (Дамсгор, 90), Аєр, Коллінз — Роерслев, Оньєка (Ярмолюк, 78), Нергор (Єнсен, 34), Янельт (Годдос, 90), Льюїс-Поттер — Тоуні, Вісса (Мопе, 78).



Попередження: Габріел, Гаверц — Оньєка, Занка, Вісса, Аєр.