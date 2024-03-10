Англія

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно звернувся до фанатів.

За 11 турів до завершення чемпіонату Англії Челсі розташовується на 11-му місці в турнірній таблиці. Тренер команди Маурісіо Почеттіно закликав фанатів підтримати гравців у матчі з Ньюкаслом.

"Сподіваюся, одного дня вболівальники Челсі підтримають мене так само, як Ньюкасл за Едді Гау. Я кажу це тому, що я тут, я тренер Челсі і хочу перемагати так само, як і наші вболівальники!" — сказав Почеттіно.

Контракт 52-річного Почеттіно діє до літа 2025 року.

Матч Челсі — Ньюкасл відбудеться 11 березня, початок о 22:00.