Іспанія

Сенсаційна перемога одного з аутсайдерів Ла Ліги.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився щодо поразки в матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги з Кадісом (0:2). Його слова наводить Atletico Universe.

"Я відчуваю, що команда віддає всі сили, тому не розумію, що ще потрібно зробити, щоб досягати таких самих позитивних результатів, як у домашніх іграх.

Ми повинні продовжувати працювати і витримувати критику, яка є справедливою. Ми намагаємося стати кращими. У команди є бажання перемагати. Футболісти дуже засмучені, бо не змогли зіграти у ту гру, яку хотіли показати", — сказав Чоло.

Після поразки від Кадісу, мадридський Атлетіко посідає четверту сходинку турнірної таблиці іспанської Прімери з 55 пунктами після 28 зіграних турів.