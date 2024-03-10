Італія

ТБ Реала — іспанський аналог Луческу.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про провокативні програми клубного ТБ мадридського Реала перед матчами "вершкових". Цитує іспанського функціонера Relevo.

"Деякі програми клубного ТБ Реала створюють стан напруженості. Можна злитися на суддівство, але не можна провокувати зайву напруженість перед матчами.

Одна справа – говорити та критикувати, а інша – нагнітати напругу та знімати ролики перед матчами. Ми в Ла Лізі вважаємо, що це неправильно", — заявив Тебас.