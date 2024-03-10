Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Тоттенгем.

Бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Тоттенгем зіграють у рамках двадцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Вілла Парк.

Унаї Емері, після перемоги над Лутоном (3:2), залучив до стартового складу Пау Торреса в трійці центральних захисників.

Анге Постекоглу, на тлі перемоги над Крістал Пелес у дербі (3:1), використав із перших хвилин Порро праворуч у захисті, тоді як Сарр повернеться до опорної зони, а Джонсон гратиме ліворуч в атаці.

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Торрес, Ленгле — Кеш, Дуглас Луїс, Макгінн, Дінь — Бейлі, Тілеманс — Воткінс.

Запасні: Ольсен, Дієго Карлос, Морено, Кеслер-Гайден, Дзаніоло, Айрогбунам, Діабі, Дуран, Роджерс.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Біссума, Сарр — Кулушевські, Меддісон, Джонсон — Сон.

Запасні: Остін, Дрегушін, Емерсон, Девіс, Гейб’єрг, Ло Чельсо, Бентанкур, Вернер, Скарлетт.



Гра Астон Вілла — Тоттенгем почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.