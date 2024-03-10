Англія

Німець приніс перемогу своїй команді у важкому двобої з "бджолами".

Нападник лондонського Арсеналу Кай Гаверц прокоментував перемогу над Брентфордом (2:1) в рамках 28-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Грандіозна перемога. Нам були дуже важливі ці очки, і в цьому можна було переконатися в другому таймі. У першій половині ми показали не найкращу гру, але перемогти у такий спосіб навіть ще краще.

Здобути три очки завжди приємно. Ми багато говорили про це в роздягальні. Ми хочемо зосередитись на собі, бо не можемо вплинути на те, що роблять інші команди.

На тижні ми маємо грати в Лізі чемпіонів, і я сподіваюся, цей вечір буде для нас приємним.