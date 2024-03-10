Німець приніс перемогу своїй команді у важкому двобої з "бджолами".
Гаверц, Getty images
10 березня 2024, 14:16
Нападник лондонського Арсеналу Кай Гаверц прокоментував перемогу над Брентфордом (2:1) в рамках 28-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.
"Грандіозна перемога. Нам були дуже важливі ці очки, і в цьому можна було переконатися в другому таймі. У першій половині ми показали не найкращу гру, але перемогти у такий спосіб навіть ще краще.
Здобути три очки завжди приємно. Ми багато говорили про це в роздягальні. Ми хочемо зосередитись на собі, бо не можемо вплинути на те, що роблять інші команди.
На тижні ми маємо грати в Лізі чемпіонів, і я сподіваюся, цей вечір буде для нас приємним.
Було особливо неприємно пропустити перед самою перервою. Ми поговорили між собою та хотіли змінити ситуацію. Помилки – це частина гри. Я теж робив помилки, які призводили до голів.
Ми продемонстрували потужний настрій з першої секунди другого тайму і здобули важливу перемогу", — заявив Гаверц.
Цього сезону Кай Гаверц відіграв за Арсенал 38 матчів, забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі.
Після перемоги над Брентфордом команда Мікеля Артети піднялася на першу сходинку турнірної таблиці АПЛ, набравши 64 пункти після 28 зіграних турів.