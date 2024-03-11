Англія

Причина в головному тренері "червоних дияволів".

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, який наразі виступає на правах оренди в дортмундській Боруссії, не хоче повертатися на Олд Траффорд поки "червоних дияволів" тренує Ерік тен Гаг. Таку інформацію надає Bild.

Зазначається, що 23-річний англієць відмовиться повертатися до МЮ, якщо нідерландець збереже посаду головного тренера команди. Футболіст переконаний, що вина у тому, що у його кар'єрі стався спад, лежить на 54-річному фахівці.

Стверджується, що Санчо вимагатиме продати його, якщо Тен Гаг влітку ще буде очолювати Манчестер Юнайтед.

Після зимового переходу до Боруссії, Джейдон Санчо відіграв дев'ять матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.