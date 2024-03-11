Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Ньюкасл.

Лондонський Челсі та Ньюкасл зіграють поміж собою в рамках двадцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.

Маурісіо Почеттіно, після нічиєї в дербі проти Брентфорда (2:2), залучив до стартового складу Кукурелью на лівий фланг оборони, тоді як Стерлінг зіграє над ним в атаці. Михайло Мудрик знову опинився на лаві для запасних.

Едді Гау, на тлі перемоги над Вулвергемптоном (3:0), використав із перших хвилин Лівраменто на правий фланг захисту, тоді як Альмірон повернувся на правий фланг атаки.

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Чалоба, Кукурелья — Енцо, Кайседо — Палмер, Галлагер, Стерлінг — Джексон.

Запасні: Санчес, Сілва, Гілкріст, Ачеампонг, Казадеї, Мудрик, Чуквуемека, Мадуеке, Вашингтон.



Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Віллок — Альмірон, Ісак, Гордон.

Запасні: Каріус, Ласселс, Таргетт, Крафт, Рітчі, Мерфі, Андерсон, Вайт, Майлі.



Гра Челсі — Ньюкасл почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.