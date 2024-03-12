Англія

Реакція наставника Челсі Маурісіо Почеттіно на гол Михайла Мудрика у ворота Ньюкасла.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував гол Михайла Мудрика у ворота Ньюкасла (3:2).

"Я думаю, що це був дуже гарний гол. Це те, чого ми очікуємо від гравця, який виходить із лави запасних – впливати на гру.

Зараз йому доводиться конкурувати з іншими гравцями на позиції, де він може грати. Те, чи зможе він вийти у стартовому складі – питання більше щодо нього, ніж до мене", — сказав Почеттіно.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ньюкасл.