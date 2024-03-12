Англія

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює футбольним експертом на британському телебаченні, висловився з приводу гола Михайла Мудрика у ворота Ньюкасла.

Лондонський Челсі у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі здобув перемогу над Ньюкаслом (3:2). Як виявилось, Михайло Мудрик забив вирішальний гол своєї команди. Це стало предметом дискусій для колишнього захисника Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагера, він оцінив гру українця.

"Радий, що він забив, йому було непросто в Челсі. Я побачив його в Лізі чемпіонів декілька років тому, і подумав: "Ось це гравець".

Сподіваюся, це лише початок", — сказав Каррагер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Ньюкасл в матчі 28 туру англійської Премь'єр-ліги-2023/24.