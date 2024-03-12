Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 11 березня 2024 року, 22:00.

Лондонський Челсі у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі здобув перемогу над Ньюкаслом (3:2).

Рахунок у матчі було відкрито на шостій хвилині зусиллями Джексона, але ще до перерви гості зрівняли цифри на табло завдяки голу Ісака.

У середині другого тайму Палмер знову вивів "синіх" вперед, а на 78 хвилині перевагу команди Маурісіо Почеттіно подвоїв українець Мудрик, який вийшов на заміну. "Сороки" змогли відповісти лише голом Мерфі на останній хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Ньюкасл в матчі 28 туру англійської Премь'єр-ліги-2023/24:

Челсі — Ньюкасл 3:2

Голи: Джексон, 6, Палмер, 57, Мудрик, 78 — Ісак, 43, Мерфі, 90.

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Чалоба, Кукурелья — Енцо, Кайседо — Палмер, Галлагер, Стерлінг (Мудрик, 70) — Джексон.

Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Шер, Ботман, Берн (Крафт, 69) — Лонгстафф, Гімараес (Вайт, 81), Віллок (Майлі, 80) — Альмірон (Андерсон, 69), Ісак, Гордон (Мерфі, 46).

Попередження: Стерлінг — Вайт.