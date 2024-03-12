Англія

Півзахисник Челсі Коул Палмер прокоментував перемогу над Ньюкаслом (3:2), а також висловився про своїх партнерів по команді.

Лондонський Челсі у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі здобув перемогу над Ньюкаслом (3:2). Як виявилось, Михайло Мудрик забив вирішальний гол своєї команди. Також відзначились Ніколас Джексон та Коул Палмер. Останній висловився про своїх партнерів по команді.

"Ми знаємо, на що вони здатні, їхня гра справді надихає. Звичайно, забити такі голи, як вони, додасть будь-кому впевненості", — вважає англієць.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Ньюкасл в матчі 28 туру англійської Премь'єр-ліги-2023/24.