Англія

Через даний факт захисник вирішив змінити клуб.

Ян Матсен розповів щодо своїх виступів у Челсі - цитує ресурс The Guardian.

"Мій план спершу полягав у тому, щоб далі залишитися в Челсі. Але через тиск, який відчуває тренер, йому інколи важко дозволяти грати всім. Розумію це з погляду тренера. Але хочу грати у футбол".

У складі Челсі Ян виступає з 2018 року. Цієї зими Матсен відправився в оренду у Боруссію Дортмунд.

Цього сезону 22-річний гравець провів 25 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 2 асисти.