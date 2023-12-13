Німеччина

Серу Гірассі взимку може стати "джмелем", проте він не є серйозним варіантом.

Нападник Штутгарта Серу Гірассі потрапив до сфери інтересів дортмундської Боруссії. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "джмелі" зацікавлені у підписані 27-річного гвінейського форварда, проте наразі цей трансфер в зимове вікно виглядає малоймовірним.

Зазначається, что Ньюкасл Юнайтед та Манчестер Юнайтед також серйозно цікавляться Гірассі, але він хоче гарантії щодо місця в стартовому складі, тому це є проблемою для його трансферу взимку.

У поточному сезоні Гірассі провів 14 поєдинків, в яких він забив 18 голів та віддав 2 асисти. Його контракт із Штутгартом розрахований до літа 2026 року.