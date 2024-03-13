В клубі готуються до змін.
Рахім Стерлінг - Getty Images
13 березня 2024, 14:56
Челсі може продати декількох гравців наступного літа - повідомляє ресурс Daily Mail.
В списку можливих кандидатів на трансфер називається Рахім Стерлінг. Наразі вінгером цікавляться представники Саудівської Аравії.
Також не виключений продаж кількох інших гравців, серед інших Трево Чалобу, Яна Матсена, Марка Кукурелью, Льюїса Голла, Конора Галлагера, Ромелу Лукаку та Армандо Брою.
Наразі Челсі знаходиться на 11-му місці у чемпіонаті Англії.